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Kapalıçarşı'da altın 12 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 azalışla 275,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.832,00 liradan satılırken,...

Ekonomi 12.09.2019, 17:22 12.09.2019, 21:59
Kapalıçarşı'da altın 12 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 azalışla 275,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.832,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 275,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,50 275,70 274,80 275,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.816,00 1.837,00 1.811,00 1.832,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 251,00 255,00 Lira(Tam) Ziynet 1.774,00 1.794,00 1.770,00 1.790,00 Yarım Ziynet 887,00 897,00 885,00 895,00 Çeyrek Ziynet 444,00 449,00 443,00 448,00

#Kapalıçarşıda altın #Cumhuriyet Altını #24 ayar külçe altın
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