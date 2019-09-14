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Kapalıçarşı'da altın 14 Eylül 2019
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 azalışla 274,60 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 447,00 lira, Cumhuriyet altını 1.829,00 liradan satılırken,...
Ekonomi 13.09.2019, 17:23 14.09.2019, 14:20
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 azalışla 274,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 274,80 275,00 274,40 274,60 Cumhuriyet Ata Lira 1.811,00 1.832,00 1.808,00 1.829,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 250,25 254,25 Lira(Tam) Ziynet 1.770,00 1.790,00 1.767,00 1.787,00 Yarım Ziynet 885,00 895,00 884,00 894,00 Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 442,00 447,00
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