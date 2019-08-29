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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,63 artışla 289,00 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.924,00 liradan satılırken,...

Ekonomi 29.08.2019, 15:12 29.08.2019, 17:43
Kapalıçarşı'da altın
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,63 artışla 289,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.924,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,63 yükselişle 289,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 287,00 287,20 288,80 289,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.891,00 1.912,00 1.903,00 1.924,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 262,00 266,00 263,50 267,50 Lira(Tam) Ziynet 1.848,00 1.868,00 1.860,00 1.880,00 Yarım Ziynet 924,00 934,00 930,00 940,00 Çeyrek Ziynet 462,00 467,00 465,00 470,00

#24 ayar külçe altın #Cumhuriyet Altını #Kapalıçarşıda altın
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