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Kapalıçarşı'da altın - 25 Eylül 2019
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 280,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.865,00 liradan satılırken,...
Ekonomi 25.09.2019, 17:25 25.09.2019, 17:49
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 280,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.865,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 280,00 liradan işlem gördü.
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,60 277,80 279,80 280,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.829,00 1.850,00 1.844,00 1.865,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,00 257,00 255,00 259,00 Lira(Tam) Ziynet 1.788,00 1.808,00 1.802,00 1.822,00 Yarım Ziynet 894,00 904,00 901,00 911,00 Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 451,00 456,00
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