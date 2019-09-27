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Kapalıçarşı'da altın - 27 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 271,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442,00 lira, Cumhuriyet altını 1.809,00 liradan satılırken,...

Ekonomi 27.09.2019, 17:10 27.09.2019, 17:15
Kapalıçarşı'da altın - 27 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 271,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442,00 lira, Cumhuriyet altını 1.809,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,45 düşüşle 271,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,30 275,50 271,30 271,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.814,00 1.835,00 1.788,00 1.809,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 247,50 251,50 Lira(Tam) Ziynet 1.774,00 1.794,00 1.747,00 1.767,00 Yarım Ziynet 887,00 897,00 874,00 884,00 Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 437,00 442,00

#24 ayar külçe altın #Cumhuriyet Altını #Kapalıçarşıda altın
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