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Kapalıçarşı'da altın 4 Ekim 2019

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 275,50 liradan tamamladı.

Ekonomi 04.10.2019, 17:10 04.10.2019, 17:14
Kapalıçarşı'da altın 4 Ekim 2019
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 275,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 275,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,90 278,10 275,30 275,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.831,00 1.852,00 1.814,00 1.835,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,50 257,50 251,00 255,00 Lira(Tam) Ziynet 1.790,00 1.810,00 1.773,00 1.793,00 Yarım Ziynet 895,00 905,00 886,00 896,00 Çeyrek Ziynet 448,00 453,00 443,00 448,00

#24 ayar külçe altın #Cumhuriyet Altını #Kapalıçarşıda altın
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