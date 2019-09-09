Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 279,20 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satıldı
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 279,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 279,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 280,00 280,20 279,00 279,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.845,00 1.866,00 1.839,00 1.860,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,50 259,50 254,50 258,50 Lira(Tam) Ziynet 1.803,00 1.823,00 1.797,00 1.817,00 Yarım Ziynet 902,00 912,00 898,00 908,00 Çeyrek Ziynet 451,00 456,00 449,00 454,00
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