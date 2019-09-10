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Kapalıçarşı'da altın
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 278,80 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.857,00 liradan satılırken,...
Ekonomi 10.09.2019, 17:15 10.09.2019, 18:48
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 278,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.857,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 278,80 liradan işlem gördü.
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,00 279,20 278,60 278,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.839,00 1.860,00 1.836,00 1.857,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,50 258,50 254,00 258,00 Lira(Tam) Ziynet 1.797,00 1.817,00 1.794,00 1.814,00 Yarım Ziynet 898,00 908,00 897,00 907,00 Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 449,00 454,00
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