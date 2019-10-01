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Kapalıçarşı'da altın
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 270,80 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441,00 lira, Cumhuriyet altını 1.805,00 liradan satılırken,...
Ekonomi 01.10.2019, 17:25 01.10.2019, 17:39
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 270,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 269,80 270,00 270,60 270,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.778,00 1.799,00 1.784,00 1.805,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,00 250,00 247,00 251,00 Lira(Tam) Ziynet 1.738,00 1.758,00 1.743,00 1.763,00 Yarım Ziynet 869,00 879,00 871,00 881,00 Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 436,00 441,00
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