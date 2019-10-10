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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 azalışla 283,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 461,00 lira, Cumhuriyet altını 1.886,00 liradan satılırken,...

Ekonomi 10.10.2019, 17:19
Kapalıçarşı'da altın
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 azalışla 283,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 461,00 lira, Cumhuriyet altını 1.886,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 283,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 283,20 283,40 283,00 283,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.866,00 1.887,00 1.865,00 1.886,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 258,30 262,30 258,00 262,00 Lira(Tam) Ziynet 1.824,00 1.844,00 1.822,00 1.842,00 Yarım Ziynet 912,00 922,00 911,00 921,00 Çeyrek Ziynet 456,00 461,00 456,00 461,00



#Kapalıçarşı'da altın #Cumhuriyet Altını #24 ayar külçe altın
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