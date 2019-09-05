Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer
Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü
"Ne gerek vardı bunlara diyen insanlarken"
Piyasalarda gün sonu
Arap Birliğinden "sığınmacılara eğitim garantisi" çağrısı
1. Uluslararası Kel Aliço Serbest Güreş Turnuvası
Borsa, günü yükselişle tamamladı
FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi
İngiltere'de erken seçim teklifi yeniden oylanacak
Kamerun'da parktan kaçan iki aslan korku salmayı sürdürüyor

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 279,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken,...

Ekonomi 05.09.2019, 17:11
Kapalıçarşı'da altın
banner63

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 279,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,30 282,50 279,00 279,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.860,00 1.881,00 1.839,00 1.860,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,50 261,50 254,00 258,00 Lira(Tam) Ziynet 1.818,00 1.838,00 1.797,00 1.817,00 Yarım Ziynet 909,00 919,00 898,00 908,00 Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 449,00 454,00


#24 ayar külçe altın #Cumhuriyet Altını #Kapalıçarşı'da altın
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@