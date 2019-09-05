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Kapalıçarşı'da altın
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 279,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken,...
Ekonomi 05.09.2019, 17:11
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 279,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,30 282,50 279,00 279,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.860,00 1.881,00 1.839,00 1.860,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,50 261,50 254,00 258,00 Lira(Tam) Ziynet 1.818,00 1.838,00 1.797,00 1.817,00 Yarım Ziynet 909,00 919,00 898,00 908,00 Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 449,00 454,00
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