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Kapasite kullanım oranı eylülde geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 76,3'e düştü

Ekonomi 24.09.2019, 10:08 24.09.2019, 10:18
Kapasite kullanım oranı eylülde geriledi

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3'e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 792 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,2 puan gerileyerek yüzde 76,0 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2018  2019
Ocak 78,2 74,4
Şubat 77,8 74,0
Mart 77,8 74,3
Nisan 77,3 75,0
Mayıs 77,9 76,3
Haziran 78,3 77,1 
Temmuz 77,1 76,2
Ağustos 77,8 76,6
Eylül 76,2 76,3
Ekim 75,4
Kasım 74,1
Aralık 74,1
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#imalat sanayi #kapasite kullanım oranı #TCMB
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