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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-İzmir Otoyolu Belevi viyadüğündeki bakım onarım...

Ekonomi 27.09.2019, 08:23 27.09.2019, 08:26
Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-İzmir Otoyolu Belevi viyadüğündeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 15 Ekim’e kadar 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Trafik İzmit Doğu Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı’ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş Kavşağı-Sincan Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, trafik diğer yönden iki yönlü sürdürülüyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun 24-25. kilometrelerinde menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Milas-Bodrum yolunun 5. kilometresindeki Baharlı Kavşağı’nda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 18-20. kilometrelerinde (Kemerkaya Şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Göksun-Elbistan yolunun 5-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden devam ediyor.

Mecitözü-Amasya devlet yolunun 10-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap tünelindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

#yol durumu bülteni #ankara yo durumu #Karayolları Genel Müdürlüğü
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