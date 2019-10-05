Son Dakika
Türkiye'den Iraklılara sağduyu çağrısı
Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı
Ege Denizi'ndeki deprem, olumsuzluk yok!
Düzce'de otomobilin çarptığı anne ile kızı can verdi
Yücel İldiz: "Tepki veremedik"
İranlı bilgisayar korsanları ABD seçimlerini hacklemeye çalışıyor

Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı - Şekerpınar...

Ekonomi 05.10.2019, 08:54
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı - Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10'uncu kilometrelerinde köprü genleşme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şekerdere Viyadüğü, Bahçe Kavşağı-Osmaniye Gaziantep il sınırı arasında bulunan Ayran Tüneli mevkilerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü veriliyor. Otoyolun Narlı-Kavşağı ile Nurdağı Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 32-36'ncı kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 0-3'üncü kilometrelerinde üstyapı ve şerit genişletme çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ezine-Edremit yolunun 46-48'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

#Kara yolları
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 7 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Antalyaspor 7 11
5. Malatyaspor 7 10
6. Trabzonspor 6 9
7. Sivasspor 6 9
8. Konyaspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Eibar 8 9
10. Valencia 7 9
11. Real Valladolid 7 9
12. Real Betis 8 9
13. Levante 7 8
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@