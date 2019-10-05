Kara yollarında durum
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı - Şekerpınar...
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı - Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor.
Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10'uncu kilometrelerinde köprü genleşme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Akseki-Manavgat yolunun 32-36'ncı kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 0-3'üncü kilometrelerinde üstyapı ve şerit genişletme çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ezine-Edremit yolunun 46-48'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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