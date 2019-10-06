Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak, trafik İzmit Doğu Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şekerdere Viyadüğü mevkisindeki çalışmalar nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10'uncu kilometrelerindeki Selahattin Tüneli-Germencik Kavşağı mevkilerinde köprü genleşme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2'nci kilometrelerinde, Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.



Kumluca-Antalya yolunun 15-37'nci kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 54-60'ıncı kilometrelerinde yapılan yol yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 0-3'üncü kilometrelerinde üstyapı ve şerit genişletme çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Bursa-Zeytinbağı yolunun 35-36'ncı kilometrelerinde Karadere Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

