Kara yollarında durum
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM otoyolunun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında...
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM otoyolunun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. sürücüler Çayırova Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Gebze Kavşağı'ndan otoyola katılım gerçekleştirecek.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29-40'ıncı kilometreleri arasında güney taşıma yolunda TMA serimi yapılacağından, güney taşıma yolu trafiğe kapatılarak, trafik akışı bu kilometreler arasında Kuzey taşıma yolundan sağlanacak.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent Kavşağı-Eskişehir Kavşağı 2-8'inci kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir Kavşağı-Elvankent Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.
Gaziantep-Urfa otoyolu Düziçi-Bahçe kavşakları arasında Taşoluk mevkisinde derz yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.
Ankara - Kırıkkale yolunun 0-3'üncü kilometreleri arasındaki üstyapı ve şerit genişletme çalışmaları nedeniyle, Ankara - Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Ankara - Çankırı yolunun 13-16'ıncı kilometreleri arasındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanırken, Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37'inci kilometreleri arasında heyelan ıslahı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Kumluca-Antalya yolunun 37-82'inci kilometreleri arasında sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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