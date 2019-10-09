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Karmod, Batı Afrika'da madencilerle buluştu

Karmod, Batı Afrika Madencilik Konferansı'nda sektörün bölgedeki aktörleriyle bir araya geldi.

Ekonomi 09.10.2019, 14:56 09.10.2019, 16:43
Karmod, Batı Afrika'da madencilerle buluştu
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İSTANBUL(AA) - Karmod, Batı Afrika Madencilik Konferansı'nda sektörün bölgedeki aktörleriyle bir araya geldi.

Karmod'dan yapılan açıklamada, şirketin, Batı Afrika Madencilik Haftası (WAMAW) etkinlikleri çerçevesinde 26-27 Eylül'de Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da 4'üncüsü düzenlenen Batı Afrika Madencilik Konferansı’na katılarak sektör temsilcilerine şantiye yapılarını tanıtma fırsatı yakaladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, madencilik sektörüne yönelik üretimini gerçekleştirdikleri şantiye kamp yapılarının tanıtımını yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Konferans günleri boyunca Burkina Faso, Gana, Senegal, Nijerya, Nijer, Moritanya, Fas gibi Batı Afrika ülkeleriyle beraber Kanada, Fransa, İspanya gibi ülkelerden bölgede iş yapan madencilik sektörünün önde gelen yöneticileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Gerek bölge ülkelerinden gerekse Batılı ülkelerden gelen madencilerle oldukça verimli geçen görüşmeler gerçekleştirdik. Zorlu şartlara sahip maden havzalarına özel gerek yönetici gerekse işçi olarak çalışanlara yönelik üretim yaptığımız fonksiyonel şantiye yapılarımızı onlara daha yakından tanıttık. Bölgede sektörle ilgili tamamladığımız proje örneklerini sunduk. Özellikle sıcak coğrafyalarda sağladığı iklimlendirme kolaylığıyla yüksek konfor içeren yeni nesil konteyner modelimiz misafirlerimizin ilgisini çekti.

Karmod olarak dünya genelinde madencilikten enerjiye, yol yapımdan havaalanlarına çok farklı sektörlere kamp yapı projelerimizle çözüm ortağı oluyoruz. Yapı modellerimiz arasında panel sistem prefabrik yapılar, çelik konstrüksiyonlu yapılar, birleşimli yeni nesil konteyner yapılar ve geniş metrajlı kabin gibi her projeye sunabileceğimiz alternatiflerimiz var. Şantiye kamplarına özel kullanım amacına göre ürettiğimiz yapılarımız arasında yönetim binaları, teknik ofisler, yatakhane ve yemekhane binaları, sağlık hizmet binası, laboratuvarlar, dinlenme alanları, lojman, ibadethane, çok amaçlı eğitim salonları, kantin, çamaşırhane, WC, duş üniteleri gibi çok sayıda bina çözümümüz bulunuyor."
 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Karmod #madenciler #ekonomi #Batı Afrika
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