Karmod, Batı Afrika'da madencilerle buluştu
İSTANBUL(AA) - Karmod, Batı Afrika Madencilik Konferansı'nda sektörün bölgedeki aktörleriyle bir araya geldi.Karmod'dan yapılan açıklamada, şirketin, Batı Afrika Madencilik Haftası (WAMAW) etkinlikleri çerçevesinde 26-27 Eylül'de...
İSTANBUL(AA) - Karmod, Batı Afrika Madencilik Konferansı'nda sektörün bölgedeki aktörleriyle bir araya geldi.
Karmod'dan yapılan açıklamada, şirketin, Batı Afrika Madencilik Haftası (WAMAW) etkinlikleri çerçevesinde 26-27 Eylül'de Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da 4'üncüsü düzenlenen Batı Afrika Madencilik Konferansı’na katılarak sektör temsilcilerine şantiye yapılarını tanıtma fırsatı yakaladığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, madencilik sektörüne yönelik üretimini gerçekleştirdikleri şantiye kamp yapılarının tanıtımını yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:
Karmod olarak dünya genelinde madencilikten enerjiye, yol yapımdan havaalanlarına çok farklı sektörlere kamp yapı projelerimizle çözüm ortağı oluyoruz. Yapı modellerimiz arasında panel sistem prefabrik yapılar, çelik konstrüksiyonlu yapılar, birleşimli yeni nesil konteyner yapılar ve geniş metrajlı kabin gibi her projeye sunabileceğimiz alternatiflerimiz var. Şantiye kamplarına özel kullanım amacına göre ürettiğimiz yapılarımız arasında yönetim binaları, teknik ofisler, yatakhane ve yemekhane binaları, sağlık hizmet binası, laboratuvarlar, dinlenme alanları, lojman, ibadethane, çok amaçlı eğitim salonları, kantin, çamaşırhane, WC, duş üniteleri gibi çok sayıda bina çözümümüz bulunuyor."
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