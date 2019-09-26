Karmod Nijerya'da sosyal konut projesine başladı
- Firma, sosyal konut projesi örnek kurulumunu, Nijerya'nın başkenti Abuja’ya 40 kilometre mesafedeki Kuje'de gerçekleştirdi
İSTANBUL (AA) - Hazır yapı sektörünün markalarından Karmod, Nijerya'da gerçekleştireceği sosyal konut projesi kurulumuna başladı.
Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, firma, sosyal konut projesinin örneğinin kurulumunu Nijerya'nın başkenti Abuja’ya 40 kilometre mesafedeki Kuje'de gerçekleştirdi.
Deprem güvenliği yüksek, iyi izolasyonlu ve diğer yapılara göre daha uzun ömürlü konutlar ürettiklerine dikkati çeken Özkanca, "Demonte ön üretimli ve çelik aksamlı Karmod evlerimiz sunduğu konforla ülkemiz genelinde hak ettiği ilgiyi görüyor. Biz yapı modelimizin sağladığı kolay nakliye ve yerinde hızlı kurulum gibi avantajlarını da değerlendirerek yurtdışında özellikle sosyal konut projeleri gerçekleştirmeye yoğunlaştık. Hazır konut ihracatımızı artırarak ülkemiz ekonomisine kayda değer oranda katkı sağlama amacındayız. Nijerya konut projemiz de bu amacın bir sonucu." ifadelerini kullandı.
Örnek kurulumu gerçekleştirilen konut binasının iki daire üzerinde iki katlı olarak planlanlandığını kaydeden Özkanca, her yapının 2+1 planda ve her birinde 103 metrekarelik 4 adet daire bulunduğu bilgisini verdi.
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