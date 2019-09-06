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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026318 -0,50 Yatırım Fonları...

Ekonomi 06.09.2019, 14:22
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026318 -0,50 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 54,231637 -0,70 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050890 -0,05 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100439 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,404513 -0,92 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,125184 -0,31 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,311577 -0,24 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,832084 -0,19 İş Portföy İki. Değ. Fon 8,478432 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,025970 -0,06 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,487962 -0,03 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017094 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,430630 -2,99 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,859592 -1,66 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 252,180181 -0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#Fon piyasası #Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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