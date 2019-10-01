Son Dakika
Kahramankazan, çınarlarını unutmadı
İş dünyasından elektriğe zam öfkesi
Mercedes-Benz Fashion Week 8 Ekim'de başlıyor
İstanbul’da halk otobüsü kaza yaptı
Tehlikeli madde taşımacılığı için işbirliği protokolü
Sabancı Vakfı bursları için son başvuru 18 Ekim'de

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035431...

Ekonomi 01.10.2019, 15:03
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner63

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035431 -0,41 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,949023 -0,35 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060353 -0,28 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027082 -0,27 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,063336 -0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013892 -3,06 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025373 -0,65 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021390 -0,42 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,334168 -0,39 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029921 -0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054452 -1,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106999 -1,15 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074215 -0,66 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035801 -0,44 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,112247 -0,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010000 -3,09 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,028809 -0,81 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,073171 -0,38 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,325575 -0,25 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,986086 -0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037035 -0,35 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,162563 -0,31 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,108800 -0,29 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022019 -0,29 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,331377 -0,28 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,391186 -2,06 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,104705 -0,99 İş Portföy Altın Fonu 0,030141 -0,74 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038879 -0,34 TEB Portföy Altın Fonu 0,066090 -0,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#Fon piyasası #Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@