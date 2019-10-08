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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Ekonomi 08.10.2019, 14:47 08.10.2019, 14:58
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,520108 -0,17
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,734242 -0,14
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023111 -0,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,210677 -0,06
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018429 -0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,749030 -0,05
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,638345 -0,04
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,769634 -0,04
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,717303 -0,04
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,312220 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052116 -1,63
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102725 -1,49
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045938 -1,23
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 55,323669 -1,16
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,815230 -1,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,509263 -0,88
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,263941 -0,47
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,128453 -0,44
HSBC Portföy Değ. Fon 92,364286 -0,35
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,482846 -0,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka  Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,080255 -0,36
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019366 -0,19
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018797 -0,02
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,399165 0,00
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,669162 0,00
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,067093 -0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Fon piyasası #Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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