Son Dakika
Eskrimde sezonun ilk madalyası Minuto'dan geldi
Yunanistan'da işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesinde
Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım
İş Bankası ve Nestpay arasında iş birliği
Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
"Doğru zeminde politika yapmamız lazım"
Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı yakalandı
"Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına umut oldu"
Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060938 -1,66 İş Portföy...

Ekonomi 05.09.2019, 14:36 05.09.2019, 15:16
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060938 -1,66 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,093090 -1,53 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039976 -1,52 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051767 -1,47 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,254427 -1,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026450 -1,66 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029961 -1,43 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056313 -1,26 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,313036 -0,78 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022601 -0,33 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034642 -1,47 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070753 -0,88 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061281 -0,73 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073577 -0,53 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,588125 -0,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,989874 -1,28 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072231 -1,13 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,081205 -0,85 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,989866 -0,41 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,275438 -0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022012 -1,95 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,323418 -1,64 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,143370 -1,57 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,199893 -1,24 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038305 -1,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 25,279871 -1,35 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040323 -1,23 TEB Portföy Altın Fonu 0,068122 -1,23 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027917 -1,22 Deniz Port. Altın Fonu 0,035188 -1,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#Fon piyasası #Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@