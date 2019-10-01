Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,866750 2,95 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 159,697842 1,12 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,520160 0,75 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,227502 0,68 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,733780 0,67 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,554776 0,27 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,338747 0,17 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,259305 0,06 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,717516 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046218 1,55 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,585391 1,12 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,136093 0,98 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044785 0,96 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037824 0,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,515084 1,66 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018939 0,59 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,268548 0,57 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,485128 0,56 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044150 0,54 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,016181 1,75 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,089218 0,82 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,407772 0,62 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,667311 0,26 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019425 0,23 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,038860 0,08 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,557743 0,05 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,684113 0,04 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057410 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020792 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

