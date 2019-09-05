Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,202311 0,52 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,492540 0,49 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,696511 0,46 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 154,316076 0,26 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,594361 0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014403 2,33 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,690199 0,09 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,237919 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042414 2,09 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021766 1,67 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100452 1,63 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050913 1,63 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,345851 1,60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006399 1,25 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,417574 1,12 HSBC Portföy Değ. Fon 89,750081 0,89 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,256705 0,85 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,965347 0,82 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029311 2,19 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,032145 1,02 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,327182 0,99 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,207954 0,90 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038566 0,86 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,122740 0,56 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 90,236347 0,06 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,779084 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053393 0,05 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 350,754425 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020549 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)