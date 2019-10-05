Kelebekler Vadisi'ne "hassas koruma"
- Kelebekler Vadisi, Şarlak Şelalesi, Obruk Gölü, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi
Ekonomi 05.10.2019, 09:19
ANKARA (AA) - Kelebekler Vadisi, Şarlak Şelalesi, Obruk Gölü kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi.
Kaynak değerlerinin korunması için, alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanlarına kesin korunacak hassas alanlar deniliyor.
Öte yandan bu alanlar yapı yasağı getirilerek mutlak korunması gereken yerler oluyor.
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