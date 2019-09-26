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Kırsal kalkınma desteklerinde düzenleme

- Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, hindi ve kaz kümesleri de biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamına alındı - Kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmak için proje başvurusu yapma süresi 60 günden 105 güne çıkarıldı

Ekonomi 26.09.2019, 09:12
Kırsal kalkınma desteklerinde düzenleme
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ANKARA (AA) - Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, hindi ve kaz kümesleri de biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamına dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda, hindi ve kazla ilgili faaliyetini sürdüren mevcut kümeslerde zorunlu olan biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamında değerlendirilecek.

Ekonomik yatırım için kırsal kalkınma desteklerine Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu'na göre kurulan iktisadi teşekküller de başvurabilecek.

Kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmak için proje başvurusu yapma süresi de 60 günden 105 güne çıkarıldı.

Bu arada, ekonomik yatırımlar için kendi isteğiyle proje uygulamaktan vazgeçtiği için fesih işlemi uygulanmış yatırımcılara düzenlemeyle hibe başvurusu imkanı tanındı.


#kırsal kalkınma destekleri #resmi gazete #Tarım ve Orman Bakanlığı
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