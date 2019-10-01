KİT'lerdeki istihdam rakamları

ANKARA (AA) - Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2019'un ikinci çeyreği itibarıyla 110 bin 755 kişi görev yapıyor.



, 2019 yılının 2. çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşlarınverilerini açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 110 bin 755 kişi çalışıyor. Bunların 104 bin 705'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 6 bin 50'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.



Çalışanların 4 bin 3'ü memur, 43 bin 995'i sözleşmeli, 47 bin 672'si kapsam içi işçi, 3 bin 439'u kapsam dışı işçi ve 11 bin 646'sı da geçici işçi statüsünde bulunuyor.