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KİT'lerdeki istihdam rakamları
- KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 110 bin 755 kişi çalışıyor
Ekonomi 01.10.2019, 15:31
ANKARA (AA) - Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2019'un ikinci çeyreği itibarıyla 110 bin 755 kişi görev yapıyor.
Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 110 bin 755 kişi çalışıyor. Bunların 104 bin 705'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 6 bin 50'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.
Çalışanların 4 bin 3'ü memur, 43 bin 995'i sözleşmeli, 47 bin 672'si kapsam içi işçi, 3 bin 439'u kapsam dışı işçi ve 11 bin 646'sı da geçici işçi statüsünde bulunuyor.
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