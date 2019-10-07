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Koçtaş Yaşayan Evler dergisinin yeni sayısı çıktı

İSTANBUL (AA) - Koçtaş'ın, yaşam alanları için A'dan Z'ye ilham veren bütçe dostu güzel fikirleri, Yaşayan Evler dergisinin yeni sayısında okuyucularla buluştu.Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, yaşam alanlarının her...

Ekonomi 07.10.2019, 12:58
Koçtaş Yaşayan Evler dergisinin yeni sayısı çıktı

İSTANBUL (AA) - Koçtaş'ın, yaşam alanları için A'dan Z'ye ilham veren bütçe dostu güzel fikirleri, Yaşayan Evler dergisinin yeni sayısında okuyucularla buluştu.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, yaşam alanlarının her köşesi için ilham veren dekorasyon fikirleri ve en uygun bütçeli binlerce ürün seçeneğinin yer aldığı dergiye, koctas.com.tr'den, Koçtaş mobil uygulamasından ve Dergilik'ten ulaşılabiliyor.

Derginin son sayısında, evini güzelleştirmek isteyenler için modern, country ve klasik stilde mobilya, aydınlatma, dekoratif obje, nevresim, perde, banyo aksesuarı, seramik, boya ve duvar kağıdı gibi dekorasyonla ilgili binlerce çeşit ürün seçeneği yer alıyor. Yaşam alanlarında küçük ya da büyük değişiklikler yapmak isteyenlere A'dan Z'ye dekorasyon önerileri bulunan dergide, 3 farklı stilde 3 farklı ev dekorasyonu, kullanılan tüm ürünler sergilenerek paylaşılıyor.

Yaşam alanlarına özel kişiselleştirilmiş öneriler ve faydalı bilgiler de Yaşayan Evler'in yeni sayısında Koçtaş müşterilerini bekliyor. İlham veren güzel fikirlerin yanı sıra hem tasarruf ettiren hem de üretkenliği ortaya çıkaran "Kendin Yap" videolarına da dergi üzerinde bulunan video ikonunu tıklayarak ulaşılabiliyor.


- Koçtaş'tan onlarca yatak odası ve gardırop seçeneği


Koçtaş, kullanışlı ve rahat bir yatak odası hayal edenler için onlarca yatak odası ve gardırop seçeneği sunuyor. Derginin yeni sayısında yataktan bebek karyolasına, aydınlatmadan nevresimlere kadar yetişkin, genç, çocuk ve bebek odaları için en ekonomik çözüm önerileri incelenebiliyor.

Dergi, kitap, makyaj malzemesi, şal, takı, çocuk oyuncakları veya anahtarlıklar için evin her odasında kullanılabilecek dekoratif ve şık düzenleme kutuları; dokuma, hasır, kumaş ve ahşap gibi yüzlerce boyut ve seçenekleriyle Koçtaş'ta müşterileri bekliyor.

Sadece ilkbahar ve yaz aylarında değil, her mevsimde bahçe, balkon ve kış bahçesi alanında ihtiyaç duyulacak tüm çözümlerin yer aldığı dergide, dış mekan ve kış bahçesi mobilyalarından aksesuarlara, aydınlatmadan depolama ürünlerine, çiçeklerden raf sistemlerine kadar yüzlerce ürün bulunuyor.

#Koçtaş
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