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Kömür sahası işletme hakkı ruhsat devri ihalesi

ANKARA (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından ruhsatlı bir kömür sahası, işletme hakkı devri yöntemiyle ihaleye çıkarıldı.TKİ Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna...

Ekonomi 09.10.2019, 08:46
Kömür sahası işletme hakkı ruhsat devri ihalesi
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ANKARA (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından ruhsatlı bir kömür sahası, işletme hakkı devri yöntemiyle ihaleye çıkarıldı.

TKİ Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TKİ'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki 87194 sicil numaralı kömür sahası, işletme hakkı ruhsat devriyle ihale edilecek.

İhale, 31 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

İlgililer, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar TKİ'nin Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim edebilecek.

#ihale #kömür sahası #resmi gazete #Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)
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