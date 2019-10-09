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Kömür sahası işletme hakkı ruhsat devri ihalesi
ANKARA (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından ruhsatlı bir kömür sahası, işletme hakkı devri yöntemiyle ihaleye çıkarıldı.TKİ Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna...
Ekonomi 09.10.2019, 08:46
ANKARA (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından ruhsatlı bir kömür sahası, işletme hakkı devri yöntemiyle ihaleye çıkarıldı.
TKİ Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
İhale, 31 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.
İlgililer, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar TKİ'nin Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim edebilecek.
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