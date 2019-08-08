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Konaklama istatistiklerini açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. 2019 Haziran ayında doluluk oranı 64,53 olarak belirlendi.
Ekonomi 08.08.2019, 12:24 08.08.2019, 12:50
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. 2019 Haziran ayında doluluk oranı 64,53 olarak belirlendi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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