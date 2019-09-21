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Konut Almayı Düşünenler Dikkat: Şimdi Tam Zamanı!

Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, konut alacakların hiç zaman kaybetmeden şu süreç içerisinde almasını önerdi.

Ekonomi 21.09.2019, 19:20 Billdrt
Konut Almayı Düşünenler Dikkat: Şimdi Tam Zamanı!

Garanti BBVA Mortgage Genel Müdür Murat Atay, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak'a ziyarette bulundu ve burada bir konuşma altına imza attı. İnşaat sektöründe son birkaç aydır çok büyük hareketlilik yaşandığını belirtti. Sektörde meydana gelen hareketliliğin, reel piyasaya da direkt yansıdığının altını çizen Altay, yeni konu üretimi yapılmadığını belirterek, geçen yıla kıyasla yeni bina inşaatının %70 azaldığını söyledi. Yatırımcı stoktakini tüketmeye çalışıyor diyen Atay, konut fiyatlarının gayet uygun ve konut kredi faiz oranlarının da düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, değerlendirmek için en uygun zaman olduğunu anlattı.

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