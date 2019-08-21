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Konut fiyat endeksi arttı

Konut fiyat endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranında arttı. İstanbul’da Haziran ayında bir önceki aya göre konut fiyatları yüzde 0,11 arttı.

Ekonomi 21.08.2019, 15:00 21.08.2019, 15:46
Konut fiyat endeksi arttı
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Konut fiyat endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranında arttı. İstanbul’da Haziran ayında bir önceki aya göre konut fiyatları yüzde 0,11 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Haziran ayı ‘Konut Fiyat Endeksi’ verisini açıkladı. Buna göre, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 1,72 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 12,10 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranında artarak 111,00 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,72 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,10 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,11, 0,84 ve 0,56 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul ve Ankara’da sırasıyla yüzde 2,29 ve 0,73 oranlarında azalış, İzmir’de yüzde 0,30 oranında artış gösterdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#istanbul #fiyat #endeks #ekonomi #konut #Konut fiyat endeksi
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