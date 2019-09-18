Konut satış istatistikleri - Yüzde 5,1 artış

Türkiye genelindenda 110 bin 538 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış gösterdi.