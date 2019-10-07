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Köprü ve otoyollara yüzde 20 zam

İstanbul’da köprü ve otoyollara zam geldi. 7 Ekim itibarıyla geçerli olan yüzde 20’lik zam sadece KArayolları genel müdürlüğünün işlettiği otoyollarla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler köprüsünü kapsıyor.

Ekonomi 07.10.2019, 15:52
Köprü ve otoyollara yüzde 20 zam

İstanbul’da köprü ve otoyollara zam geldi. 7 Ekim itibarıyla geçerli olan yüzde 20’lik zam sadece KArayolları genel müdürlüğünün işlettiği otoyollarla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler köprüsünü kapsıyor.

Yeni fiyatlar, otoyollarla otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira. Fatih Sultan Mehmet ile 15 Temmuz Şehitler köprülerinde otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlendi.

Motosikletler için ise ücret 4 lira 25 kuruş oldu.

(İHA)
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