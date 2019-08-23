KOSGEB 50 Bin TL Hibe Kredi Desteği 2019

KOSGEB 50 bin TL hibe kredi almak için KOSGEB faaliyet alanlarının ve desteklerinin incelenmesi gerekmektedir. Özellikle bazı faaliyet alanları için KOSGEB tarafından yüksek miktarda geri ödemesiz kredi destekleri sunulmaktadır. Türkiye genelinde üretimi ve ekonomik gelişmeleri arttırma hedeflerine yönelik hizmet veren KOSGEB, genç girişimciler için 50 bin TL hibe kredi desteği vermeye başlamıştır.

Kredi kullanımına engel herhangi bir duruma sahip olmayan herkes bu kredilerden yararlanabilmektedir. KOSGEB 50 bin TL hibe desteği almak için KOSGEB tarafından belirlenen bazı kriterlere sahip olunması gerekmektedir. KOSGEB online hizmetler sayfası üzerinden kredilere ve destek programlarına ilişkin detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

KOSGEB Hibe Kredisi Alma Şartları Nelerdir?

KOSGEB 50 bin TL hibe şartları arasında belki de en önemlisi kredinin kullanılacağı ve faaliyet yürütmek istediğini sektördür. Hazırladığını projelerde ayrıntılı bir şekilde faaliyet alanlarınıza ilişkin detayları açıklamanız gerekmektedir. KOSGEB hibe desteğinden yararlanmak için aranan şartlar;

KOSGEB ve İŞKUR tarafından düzenlenen 32 saatlik eğitim programına katılmak ve başarılı olarak bitirmek

KOSGEB şartlarına uygun iş planı hazırlamak

Üzerine kayıtlı herhangi bir iş yerinin bulunmaması

Sigortasız olması

KOSGEB veri tabanına üye olunması

Gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişilerin KOSGEB kredilerinden yararlanmaları mümkündür. Genellikle KOSGEB tarafından verilen destek programlarına göre farklı şartlar belirlenmektedir. Bu nedenle faaliyet alanına göre seçilecek kredi desteği hakkında bilgi sahibi olmanız tavsiye edilmektedir.

KOSGEB 50 Bin TL Hibe Kredi Desteği Almak İçin Yapılması Gerekenler

KOSGEB destekleri günümüzde sayısız sektör için verilmektedir. Ancak bazı sektörlerin genel ekonomiye ve piyasalara sağlayacağı katkıların yüksek potansiyel taşıması ve gelecek vaat etmesi nedeniyle bu sektörler için hibe desteği daha kolay verilmektedir. KOSGEB hibe desteklerini daha kolay bir şekilde almak için;

Girişimcilik sertifikasına sahip olmak

Yeni patentli ürün ve teknokent girişimlerine fikrine saihp olmak

Kadın ve genç girişimci olmak

Yüksek potansiyel taşıyan sektörlerde kredi talep etmek

Gerekir. Elbette tek başına bu şartlar hibe almak için yeterli değildir. KOSGEB tarafından yapılan girişimcilik eğitim programlarına katılarak KOSGEB hibe desteklerinin işleyişi hakkında detaylı bilgi sahibi olarak kredi alma şansınızı arttırabilirsiniz.

KOSGEB Hibe Desteğinin Kapsamı Nedir?

KOSGEB 50 bin TL hibe geri ödemesiz kredi başvuru işlemlerinden önce kredi kapsamını araştırmanız oldukça önemlidir. Tüm şartları sağlamış olsanız bile verilen hibelerin kapsamının farklı olması halinde krediyi kullanamayabilirsiniz. KOSGEB kredileri genellikle;

Kuruluş sırasında yapılan masraflar

Üretime ilişkin makine ve teçhizat masrafları

İşletmeye ait giderler vb.

İçin verilmektedir. KOSGEB 50 bin TL hibe desteği almadan önce destek programının kapsamı hakkında bilgi sahibi olmanız bu nedenle oldukça önemlidir. Hibe desteklerinden yararlanmadan önce katılacağınız sertifika programlarında konuya ilişkin detaylı bilgiler edinmeniz mümkündür. Bu nedenle mutlaka bu uygulamadan yararlanmanız tavsiye edilmektedir.

KOSGEB Hibe Desteği Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

KOSGEB geri ödemesiz kredi avantajları sayesinde girişimcilik fikirlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Tüm fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra hazırlayacağınız iş planı ile birlikte KOSGEB hibe kredilerine başvuru yapabilirsiniz. Bunun için ilk olarak e-devlet üzerinden;

Yeni girişimci başvuru formu

Taahhütname

Deme talep formu

Doldurulması gerekmektedir. Bu belgelerin yanı sıra destek programlarına göre farklılık gösteren belgeleri KOSGEB resmi web sayfası üzerinden temin ederek başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. KOSGEB 50 bin TL hibe desteği almak için mutlaka uzman yardımı almanız tavsiye edilmektedir.