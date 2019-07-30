Kredi Borcunu TEB’e Transfer Edenlere 1,49'dan Başlayan Faiz Oranlı Kredi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılamak üzere kredi kullanmak isteyen veya kredi borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyen müşterileri için yeni bir kampanya başlattı. 31 Ağustos’a kadar devam edecek kampanya boyunca kredi borcunu TEB’e transfer edenler Findeks notuna göre farklı vadelerde yüzde 1,49’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi alabilecek.

Kampanya ile ilgili konuşan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB olarak, müşterilerimizin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda sağlamaları için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, müşterilerimizin farklı tutarlardaki kredi ihtiyaçlarını karşılamak ya da kredi borçlarını birleştirip rahat etmek isteyenler için bir kampanya başlattık. Kampanyayla müşterilerimiz, bayramda yaşayacakları olası nakit ihtiyacını TEB’in avantalı paketiyle kolayca karşılayabilecek. Diğer bankalardaki kredi borcunu TEB’e transfer edenler de yüzde 1,49’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi kullanarak ödemelerini düzene sokabilirler” dedi.

Kredi teklifinden yararlanmak isteyen müşteriler TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, CEPTETEB internet şubesinden veya mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirler.