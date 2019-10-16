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Kredi kartından alınan komisyona sınırlama ! Resmi Gazete'de yayımlandı
Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı.
Ekonomi 16.10.2019, 09:54 16.10.2019, 10:09 Emir Yılmaz
Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı.
Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye işyerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı. Karar, 1 Kasım 2019’dan itibaren geçerli olacak. Mevcut uygulamada komisyon oranında sınır bulunmuyor.
(İHA)
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