Emeklilere Bayram Müjdesi!

Ülkemizde son yıllarda uygulanmaya başlanan emekliye bayram ikramiyesi bu bayramda da tüm emeklilerin yüzünü güldürecek. 12 milyon emeklinin merakla beklediği bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ise Ağustos’ta tüm emeklilere yatması beklenmektedir. Yaklaşan kurban bayramı için 1000 TL her emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı kesin tarihin ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanması beklenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan emekliye bayram ikramiyesi vatandaşların büyük çoğunluğunu memnun etmektedir. Bayramlardan önce tüm emeklilerin hesaplarına yatırılan 1000 TL’lik bayram ikramiyesinin önümüzdeki kurban bayramından önce 5 ve 9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması beklenmektedir.

2018 yılında yasa kapsamına alınan ve yılda iki defa ramazan ve kurban bayramlarından önce tüm emeklilere verilen 1000 TL’lik bayram ikramiyesinin önümüzdeki kurban bayramında da tüm emeklilerin hesabına yatırılması beklenmektedir. Yasa kapsamında; Bağ Kur, SSK ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olan tüm vatandaşlar emekli ikramiyesi alabilmektedir.

Kurban Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

31 Mayıs’ta tüm Bağ Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklilerine ramazan bayramı için yatırılan 1000 TL’lik bayram ikramiyesinin ardından, yılın ikinci bayram ikramiyesi olan kurban bayramı ikramiyesinin yatırılacağı tarih ise merak konusu. Bu yıl 11 ve 14 Ağustos tarihlerinde kutlanacak olan kurban bayramından önce emekli ikramiyelerinin yatırılması beklenmektedir.

Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Kurban bayramında emeklilere yine 1000 TL yatırılacak. 5 ve 9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması beklenen Ağustos ayı kurban bayramı ikramiyesinin asıl yatırılacağı tarihi ise Sosyal Güvenlik Kurumunun açıklaması beklenmektedir.

Emekli Bayram İkramiyesinden Kimler Yararlanabiliyor?

Bu yıl 11 ve 14 Ağustos tarihlerine denk gelen kurban bayramında milyonlarca emeklinin yüzü bu bayramda da gülecek. 5 ve 9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması beklenen kurban bayramı ikramiyelerinden Türkiye’de bulunan tüm emeklilere yararlanabilmektedir. Bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarihten önce emekli olan tüm vatandaşların bayram ikramiyesinden yararlanmaları ön görülmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıllarda verilen emekliye bayram ikramiyesi müjdesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle son yıllarda artan zamlar ve enflasyon artışı emekli maaşlarının alım gücünü etkilemişti. Yılda iki defa bayram ikramiyesi sayesinde emeklilere maddi destekte sağlanmaktadır.

Emeklilere bayram ikramiyesi kapsamında; SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakınları, gaziler, geçici köy korucuları, şampiyon sporcular, terörden mağdurları vb. birçok kişi yararlanabilmektedir. Yılda iki defa ramazan ve kurban bayramı öncesinde yatırılan bayram ikramiyesinin uzun yıllar ülkemizde uygulanmaya devam etmesi beklenmektedir.