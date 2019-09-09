Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geçen hafta ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyretmesinin ardından 2 haftalık dönemde gerçekleştirilecek merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları, gelecek hafta da ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının toplantıları takip edilecek.

ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacak ticaret müzakereleri nedeniyle piyasalarda etkili olan iyimser havanın, merkez bankalarının genişlemeci adımlara devam edeceği beklentisiyle devam etmesi bekleniyor.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam verisi tahminlerin altında kalırken, ortalama saatlik kazançların beklentilerin üzerinde artması piyasa fiyatlamaları açısından dengeleyici oldu. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,26 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 değer kazandı, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,17 geriledi.

Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un parlamentodaki adımları Brexit ya da erken seçim konusunda bir sonuca varamazken, hükümetten bir bakan daha istifa etti. Geçen hafta Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson'ın kabinedeki görevinden ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından Çalışma Bakanı Amber Rudd da 21 milletvekilinin Muhafazakar Parti'nin parlamento grubundan ihraç edilmesini gerekçe göstererek istifa etti.

Brexit kördüğümüne karşın artan küresel risk iştahı ve ECB'nın perşembe günkü toplantısına ilişkin genişleme beklentileriyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,54, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 yükseliş kaydetti. Analistler, ECB'nin eylül toplantısında mevduat faizini yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye düşürmesinin beklendiğini kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan GSYH'nin ikinci çeyrekte yüzde 0,3 ile beklentiler doğrultusunda artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta açıklanan büyüme ve enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle BIST 100 endeksinde görülen yükseliş serisi cuma günü kar satışları ile sona erdi. Cuma günü yüzde 1,29 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,35 değer kazanarak 98.987 puandan kapanış yaptı.

Perşembe günü TCMB ve ECB'nin faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, pay piyasalarındaki orta vadeli pozitif seyrin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500’ün görünüm açısından kritik önemde olduğunu belirterek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 103.000 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri

11.30 İngiltere, temmuz ayı sanayi üretimi

11.30 Avro Bölgesi, eylül ayı yatırımcı güven endeksi

14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi