Kuveyt Türk Sağlam Kredi Kartı Kampanyası ile alışverişiniz askıda kalmasın

Kuveyt Türk Sağlam Kart kullanarak eğitimden sağlığa, market alışverişinden akaryakıta, teknolojiden enerji harcamalarına kadar tüm masraflarınızda vade farksız taksitlerden yararlanabilir, kazandığınız altın puanlar ile ister tasarruf edebilir isterseniz de bir sonraki alışverişinizi bedavaya getirebilirsiniz. Kuveyt Türk Sağlam Kart avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Sağlam Kart ile yaptığınız harcamalardan* Altın Puan kazanırsınız. Kazandığınız Altın Puan'larınız birikir ve 10 TL'yi aştığı anda Altın Cari Hesabınıza aktarılır.

Düzenli olarak 12 ay boyunca her ekstre dönemi içinde 200 TL ve üzerinde kullanım yapıp, ekstre borçlarınızı vaktinde öderseniz 50 TL karşılığında altın puan kazanırsınız.

Klasik Sağlam Kart ile kart limitinizin %10’u kadar ve maksimum 500 TL ile sınırlı olacak şekilde nakit avans çekebilirsiniz. Diğer sağlam kart çeşitleri Gold ve Platin'de ise sırayla 1000 TL ve 2000 TL maksimum sınırlı olacak şekilde nakit avans çekebilirsiniz.

Sağlam Kart'ınızdan kart ücreti alınmamaktadır.

Sağlam Kart; Platin, Gold ve Klasik olmak üzere üç sınıfta verilmektedir.

Kuveyt Türk Sağlam Kart ile cep telefonu alımı, akaryakıt alışverişleriyle birlikte kontör, vergi, fatura ve sigorta ödemeleri hariç tüm harcamalarınızı taksitlendirebilirsiniz.

Sağlam kartın en büyük avantajlarından biri de müşterilerine sağlık ve eğitim sektöründe vade farksız 5 taksit yapmasıdır.

Sağlam Kart ile 100 TL ve üzeri işlemleri taksitlendirebilir, taksit sayınızı 2 – 12 arasında belirleyebilirsiniz.

Kuveyt Türk Sağlam Kart Eğitim ve Sağlık Harcamalarına 5 Taksit Kampanyası

Kuveyt Türk sağlam kart ile eğitim, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız 100 TL ve üzeri harcamalarda vade farksız 5 taksit kampanyası bulunmaktadır. Bu kampanya belirli bir süreler içinde sınırlandırılmamış olup gerekli başvuru şartlarını gerçekleştiren tüm Kuveyt Türk Sağlam Kart müşterilerinin faydalanabilmesi mümkündür. Vade farksız 5 taksit MCC kodu eğitim ile ilgili olan işyerlerinde geçerlidir. Kuveyt Türk sağlam kart eğitim ve sağlık harcamalarına 5 taksit kampanyasından yararlanmak için yapmanız gerekenler şu şekilde belirtilmiştir:

Eğitim kampanyasından yararlanmak için harcama yapmadan önce ONAY EGTM5 yazıp 2848’ SMS göndermeniz gerekmektedir.

Sağlık kampanyasından faydalanmak için harcama yapmadan önce ONAY SGLK5 yazıp 2848’e SMS göndermeniz gerekmektedir.

Eğitim ve sağlık sektöründe vade farksız 5 taksit uygulaması MCC kodu “Eğitim” ve “Sağlık” olarak kayıtlı iş yerlerinde 100 TL ve üzeri harcamalarda geçerlidir.

Kuveyt Türk Sağlam Kart Kazanma Vakti Geldi Kampanyası

Kuveyt Türk Sağlam kart ile düzenli olarak 12 ay boyunca her ekstre dönemi içinde 200 TL ve üzerinde kullanım yapıp, ekstre borçlarınızı vaktinde öderseniz 50 TL değerinde altın puan kazanırsınız. Kampanya şartları arasında şunlar yer almaktadır:

Taksitli yapılan harcamalarda söz konusu döneme ait ekstreye yansımış olan taksit tutarı göz önünde bulundurulmaktadır.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyen müşterinin, kullandığı Kuveyt Türk bankasına ait herhangi bir kredi kartında gecikme durumunun olmaması gerekmektedir.

Kuveyt Türk Kıyafet Alışverişiniz Askıda Kalmasın Kampanyası

Kuveyt Türk sağlam kart ile yapacağınız 200 TL ve üzer giyim alışverişinize vade farksız 3 taksit fırsatı sunulmaktadır. Alışverişiniz Askıda Kalmasın Kampanyası koşulları ve katılım şartları şu şekilde belirlenmiştir: