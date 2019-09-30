Kuyumculara “rekabet“ soruşturması

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kuyumculuk alanında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumcuların altın alış ve satış fiyatlarını birlikte belirlemek suretiyle rekabeti ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak 17 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 2 Ekim'de yapılması kararlaştırılan sözlü savunma toplantısı, tarihi daha sonra belirlenmek üzere ertelendi.