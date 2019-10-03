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Limon diyarında hasat başladı

Limon diyarı Mersin’in Erdemli ilçesinde yeşil olarak kesimi yapılan sofralık mayer ve enter cinsi limonların hasadı başladı. Limon cinsi ve kalitesine göre dalında 1 lira 80 kuruş ile 3 lira arasında alıcı buldu.

Ekonomi 03.10.2019, 14:14 03.10.2019, 14:24
Limon diyarında hasat başladı
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Limon diyarı Mersin’in Erdemli ilçesinde yeşil olarak kesimi yapılan sofralık mayer ve enter cinsi limonların hasadı başladı. Limon cinsi ve kalitesine göre dalında 1 lira 80 kuruş ile 3 lira arasında alıcı buldu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin başlayan limon hasadıyla ilgili bilgi verdi. Şahin, "Erdemli’de enter ve mayer cinsi limonların hasadına başlandı. Fiyatlar iyi. Daha çok ihracatçı gelirse çiftçilerimizin yüzü de daha çok gülecek. Mayer cinsi limonumuz 1 lira 80 kuruş ile 2 lira arasında satılmakta. Enter cinsi limonumuz 2.5 lira ile 3 lira arasında satılmaktadır" dedi.

"REKOLTE GEÇEN YILA GÖRE ZAYIF"

İhracat yapılan ülkelere de değinen Şahin, "İhracat Rusya, Romanya, Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerinin hepsine yapılmaktadır. Fakat bu yıl rekoltemiz zayıf. Geçen yıla nazaran yüzde 20, yüzde 30 civarında rekolte düşüklüğü var. İnşallah bunu da fiyattan telafi ederiz. İhracatçılarımızı limonun başkenti Erdemli’ye davet ediyoruz" diye konuştu.

Girdi maliyetlerinin yüksekliğine de değinen Şahin, yetkililerden bu konuda çalışma beklediklerini de kaydetti.

Türkiye limon üretiminin yüzde 65’ini karşılayan Erdemli ilçesinde yıllara göre limon rekoltesi 400 bin ton ile 550 bin ton arasında değişiyor.

(İHA)

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#mayer ve enter cinsi limonlar #Mersinin Erdemli ilçesi #Limon diyarında hasat başladı
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