LPG ithalatı temmuzda azaldı
- Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 280 bin 919 tona geriledi
ANKARA (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 azalarak 280 bin 919 tona düştü.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Temmuz Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Norveç, Rusya, İngiltere, Libya ve Fransa oldu.
Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 280 bin 919 tona geriledi.
Temmuzda, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 30,6 azalarak 4 bin 588 tona indi. İhracat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne gerçekleştirildi.
- LPG satışı azaldı
Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda 311 bin 964 ton otogaz, 66 bin 895 ton tüplü LPG ve 10 bin 510 ton dökme LPG satışı yapıldı.
Tüplü LPG satışı temmuzda yıllık bazda yüzde 1,4 artarken, dökme LPG satışı yüzde 4,7 azaldı. Otogaz satışı ise yüzde 1,2 düştü. Böylece iç piyasada LPG satışlarında toplamda yüzde 0,9 azalış gerçekleşti.
Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 80,1 ile otogaz birinci sırada yer alırken bunu yüzde 17,2 ile tüplü LPG, yüzde 2,7 ile de dökme LPG izledi.
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