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LPG Otogaz Fiyatlarına İndirim Geldi
LPG Otogaz fiyatlarına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.
Ekonomi 01.08.2019, 17:42 01.08.2019, 17:55
LPG Otogaz fiyatlarına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz pompa fiyatlarına 22 kuruş indirim geldiği açıklandı. İndirimin ardından LPG Otogaz’ın litre fiyatı ortalama İstanbul’da 3,56 liradan, 3,34 liraya, Ankara’da 3,67 liradan 3,45 liraya, İzmir’de ise 3,59 liradan 3,37 liraya düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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