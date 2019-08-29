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M3 para arzı arttı
- TCMB verilerine göre, 23 Ağustos'ta M3 para arzı yüzde 1,07 artışla 2 trilyon 354,5 milyar lira oldu
Ekonomi 29.08.2019, 13:10
İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,07 artarak 2 trilyon 354,5 milyar lira seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 23 Ağustos'ta M3 para arzı, yüzde 1,07 artışla 2 trilyon 354 milyar 459 milyon 317 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 16 Ağustos'ta 2 trilyon 329 milyar 488 milyon 501 bin lira seviyesinde bulunuyordu.
Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,16 artışla 829 milyar 45 milyon 760 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 2,72 artarak 790 milyar 939 milyon 799 bin lira oldu.
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