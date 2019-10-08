Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi: “Avroya geçmedik, geçmeyeceğiz“
- Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis:- "Avroya geçmedik, geçmeyeceğiz. Macaristan'da para birimi Macar forinti olacak. Bir kere avroya geçsek özgürlüğümüzü kaybetmiş oluruz düşüncesindeyiz"
ERZURUM (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Avroya geçmedik, geçmeyeceğiz. Macaristan'da para birimi Macar forinti olacak. Bir kere avroya geçsek özgürlüğümüzü kaybetmiş oluruz düşüncesindeyiz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Erzurum Ticaret Borsası, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde Erzurum'da, "Türkiye-Macaristan Ekonomik İlişkileri ve İkili İşbirliği İmkanları" konulu toplantı düzenlendi.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Palandöken ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hayatında ilk kez Erzurum'a geldiğini ancak şu ana kadar gördüklerinden çok etkilendiğini belirtti.
Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin ciddi potansiyele sahip olduğunu dile getiren Matis, şöyle devam etti:
- "Özgürlüğümüzün küçük bir bölümünü bile kaybetmek istemiyoruz"
Büyükelçi Matis, ülke olarak kendi para birimlerini kullanmayı sürdüreceklerini ve resmi dillerinin de Macarca olduğunu vurguladı.
"Avroya geçmedik, geçmeyeceğiz. Macaristan'da para birimi Macar forinti olacak." diyen Matis, şunları kaydetti:
"Düşüncelerimize göre çok fazla Avrupa Birliği az Avrupa Birliği'nden daha kötü. Bir kere avroya geçsek özgürlüğümüzü kaybetmiş oluruz düşüncesindeyiz. Bu da biraz hassas bir konu bizde çünkü 1526'dan 1989'da kadar kendi özgürlüğümüze sahip değildik. 23 Ekim 1989'dan itibaren özgür bir ülkeyiz. Özgürlüğümüzün küçük bir bölümünü bile kaybetmek istemiyoruz. Bu nedenle dilimiz her zaman Macarca, paramız forint, dinimiz de Hristiyanlık olacak. Bunlar bizim anayasamızda yazılan şeyler, burada herhangi bir soru işareti yok."
Toplantıya, Erzurum Valisi Okay Memiş'in yanı sıra ilgili kurum yetkilileri ve çok sayıda iş adamı katıldı.
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