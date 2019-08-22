Mama, Bez Yardımı Nedir, Nasıl Alınır?

Mama, bez yardımı almak için öncelikle kişilerin bu yardımlardan yararlanmak için gerekli olan şartları taşımaları gerekmektedir. Yeni doğum yapan, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlayan kişiler kamu kurum ve kuruluşlarından bu yardımları talep edebilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ailelere verilen bu yardımlar özellikle yoksul aileler için oldukça önemli bir destek sunmaktadır.

Mama ve bez yardımları genellikle doğum parası ve doğum yardımları ile karıştırılmaktadır. Ancak hepsi başlı başına farklı yardımlar olarak tanımlanmıştır. Bez yardımları yeni doğan bebeklerin yanı sıra, bakıma muhtaç ve yaşlı kişiler içinde verilebilmektedir. Hasta bezi yardımı yine benzer kurumlar tarafından verilmektedir. Mama, bez yardımı almak için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi gerekmektedir.

Mama, Bez Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Bez ve mama yardımı başvurusu belirlenen şartları taşıyan tüm vatandaşlar tarafından yapılabilmektedir. Mama ve bez yardımlarından yararlanmak için aranan ilk şart yeni doğum yapmış olmaktadır. Bu yardımları sadece yeni doğum yapan vatandaşlar alabilirler. Bebekler için ailelere verilen bez yardımları sadece belirli süreler için verilmektedir. Doğum belgeleri ve gelir durumuna ilişkin bir takım belgelerin yardım alınacak kurumlara teslim edilmesi sonucunda yardım talep edilebilmektedir.

Yeni doğan bebeklere yapılan bez yardımının yanı sıra SGK tarafından hastalar içinde bez yardım parası verilmektedir. İki farklı kategoride incelenen bu yardımları birbiri ile karıştırmamak gerekir. Mama, bez yardımı almak için doğumdan kısa süre sonra başvuruların yapılması gerekmektedir.

Mama, Bez Yardımı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bebek bezi parası ve mama yardımı için yeni doğum yapan ailelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilgili birimlerine şahsen başvurularını iletmeleri gerekmektedir. Yardım talebinde bulunan kişilerden istenen belgeler arasında;

Doğum belgesi

Bebeğin nüfus cüzdanı

Başvuru dilekçesi

Başvuru formu

Gelir durumunu gösteren belge

Yer almaktadır. Kurumlara verilen bu belgeler en geç 30 iş günü içinde değerlendirilerek sonuçlanmaktadır. Başvurusu onaylanan aileler bu ücretleri PTT şubeleri aracılığıyla belirli sürelerde temin edebilirler.

Mama ve Bez Yardımı Nereden Alınır?

Mama, bez parası almak isteyen kişilerin bu taleplerini öncelikle SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra vatandaşlara verilen mama ve bez yardımları;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Belediyeler

Valilik ve kaymakamlıklar

Sivil Toplum Kuruluşları

Sosyal Güvenlik Kurumu vb.

Birçok farklı kurum tarafından da verilebilmektedir. Söz konusu yardımlardan yararlanmak için ailenin sosyal yaşantısı ve aylık gelir durumları oldukça önemlidir.

Bez Yardım Parası Ne Kadardır?

Bez yardım parası iki farklı şekilde alınmaktadır. Bebek ya da hasta bezi yardımı alacak kişiler için verilen ücret 255 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bu türden yardımlar belirli süreler için verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen bez yardımları genellikle 2 aylık bir süre için verilmektedir. Başvuruları onaylanan kişilerin SGK üzerinden ek yardımlar alması da mümkündür.

SGK Mama ve Bez Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?