"Mamut Art Project 2020" için başvurular başladı
- 1-5 Nisan 2020'de Akkök Holding sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek Mamut Art Project, 30 Kasım'a kadar bağımsız genç sanatçıların başvurularını bekliyor
İSTANBUL (AA) - Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin eserlerini sergileme imkanı sağlayan Mamut Art Project için başvurular başladı.
Akkök Holding'den yapılan açıklamaya göre, Holding ana sponsorluğunda 2015 yılından bu yana gerçekleşen Mamut Art Project, bu yıl 8'inci kez güncel sanatta umut vadeden sanatçılara işlerini sergileyeceği benzersiz bir keşif alanı sunuyor.
Mamut Art Project'in jüri üyeleri arasında Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı Koordinatörü, sanatçı ve müzisyen Selçuk Artut, küratör, yazar ve SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra, sanatçı Aslı Çavuşoğlu, artSümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, Odunpazarı Modern Müze'nin kurucusu ve koleksiyoner Erol Tabanca bulunuyor.
Genç sanatçılara, Mamut ekibiyle buluşarak portfolyolarını tartışma ve fikir alma fırsatı sağlayan "Mamut Portfolyo Günleri" bu yıl da düzenlenecek. Geçen yıl ilk kez yapılan ve bu yıl da devam eden, İstanbul dışındaki şehirlerde düzenlenecek portfolyo günleri ile ilgili detaylar ise çok yakında açıklanacak.
Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, farklı alanlarda uzman isimlerden oluşan ve her yıl değişen jüri üyeleri tarafından başvurular arasından seçilen sanatçılara, kendi iradeleriyle yürütebilecekleri, disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkanı sağlıyor.
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