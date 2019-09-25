Son Dakika
Futbol: TFF 1. Lig
Adnan Oktar organize suç örgütü davası
Serbest piyasada altın fiyatları
Cüneyt Çakır'ın 25. derbisi
Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ROKETSAN'a ziyaret
"İran'la anlaşmayı korumak giderek zorlaşıyor ama zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız"
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru
Kendini profesör olarak tanıtan şüpheli tutuklandı
Öldürülen akademisyen Şenel'in babasından açıklama

Manisa Ticaret Borsası

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre ortalama 8,35 ile 10,35 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:Ürün BirimEn düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat...

Ekonomi 25.09.2019, 17:32
Manisa Ticaret Borsası
banner63

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre ortalama 8,35 ile 10,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimEn düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat (lira) Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg8,35 10,35
#kuru üzüm #Manisa Ticaret Borsası #satış
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@